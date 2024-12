Shawn „JAY-Z" Carter stellt Antrag auf Abweisung der anonymen Klage oder Offenlegung der Identität des Klägers

NEW YORK, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Heute reichte Shawn „JAY-Z" Carter einen Antrag auf Abweisung der anonymen Klage ein, die von Rechtsanwalt Tony Buzbee eingereicht wurde, um die Identität des Klägers nicht preiszugeben. In dem Antrag von Carters Anwalt Alex Spiro wird ausdrücklich gefordert, dass die Identität der Jane Doe offengelegt wird, damit er sich auf dem Rechtsweg in transparenter Weise gegen diese falsche Behauptung verteidigen kann.

In dem Antrag wird behauptet, dass Buzbee derzeit keine eidesstattliche Erklärung oder spezifische Sachinformationen vorgelegt hat, um den Fall oder die Anonymität zu rechtfertigen.