NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Sturz von Assad/Syrien:

"Ob Abu Mohammad al-Dschaulani wirklich den Willen hat, Syrien in eine demokratische Zukunft zu führen, muss abgewartet werden. Gleiches gilt für die Rolle der Türkei, des wahrscheinlichen Gewinners in der neuen Machtbalance im Nahen Osten, und des Iran, des großen Verlierers in der Region. Und auch Russlands Reaktion muss abgewartet werden, immerhin unterhält Putin dort zwei strategisch wichtige Militärbasen - wie verhält sich der Kremlchef ohne seinen örtlichen Statthalter Assad? Alles berechtigte Fragen, dennoch darf für einen kurzen Moment die Freude über das Ende einer mehr als sechs Jahrzehnte währenden Einparteienherrschaft überwiegen."/DP/jha