ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz, Söder und Schwarz-Grün:

"Es handelt sich nicht einfach um eine Neuauflage des Stücks von 2021: Söder schießt gegen den CDU-Kandidaten. Denn dass der CSU-Mann mit all den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, die Grünen als Koalitionspartner der Union nach der Bundestagswahl auszuschließen, folgt durchaus einem Kalkül, allerdings einem sehr bayerischen. Es gilt, ein weiteres Erstarken der Freien Wähler auf Kosten der Union zu verhindern - bislang, laut Umfragen zumindest, durchaus mit Erfolg. Viele CSU-Stimmen in Bayern wiederum wären am 23. Februar auch eine gute Nachricht für die CDU im Bund. Von daher war das bisherige Modell - Söder schließt aus, Merz hält die Tür offen - durchaus eines zum beiderseitigen Nutzen. Die Konstruktion ist aber zugleich eine, wie sich nun zeigt, die jederzeit kippen kann."/DP/jha