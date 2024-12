Bundesamt mit Details zu gestiegener November-Inflation in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerungsrate in Deutschland ist im November zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. An diesem Dienstag (8.00 Uhr) veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker detaillierte Angaben zur Inflation im November.

Überdurchschnittlich verteuert haben sich den ersten Angaben zufolge im November Dienstleistungen wie Gaststättenbesuche oder Pauschalreisen. Auch die Lebensmittelpreise zogen an, aber nicht mehr so stark wie im Oktober. Energie verbilligte sich hingegen binnen Jahresfrist um 3,7 Prozent. In den Monaten davor lagen die Energiepreise jedoch deutlicher unter Vorjahresniveau.

Volkswirte rechnen vorübergehend mit weiter steigenden Inflationsraten, aber nicht mit einer Teuerungswelle wie im Jahr 2022. Seinerzeit hatten sich Energie und Lebensmittel infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sprunghaft verteuert, die Inflationsrate in Deutschland kletterte bis auf fast neun Prozent./ben/DP/jha