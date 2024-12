Klimaspenden steigen bis 2023 um 20% und übertreffen das Wachstum der globalen Philanthropie

SAN FRANCISCO, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Klimafinanzierung stieg im Jahr 2023 um 20 % und übertraf damit zum ersten Mal seit 2020 das Gesamtwachstum der globalen philanthropischen Spenden, so der 2024 Funding Trends Report der ClimateWorks Foundation. Diese fünfte Ausgabe bietet fünf Jahre lang Einblicke in die Art und Weise, wie die Philanthropie den Fortschritt im Klimaschutz vorantreibt, und hebt angesichts der eskalierenden Klimaauswirkungen deutliche Finanzierungslücken und neue Prioritäten hervor.

Der neue Bericht beleuchtet die Trends der letzten fünf Jahre in der Klima-Philanthropie: Rekordwachstum, geografische Ungleichheiten und neue Schwerpunktbereiche

Der Bericht analysiert die gesamte philanthropische Finanzierung von Einzelpersonen und über 90 Stiftungen im Jahr 2023 und zeigt, dass zwischen 9,3 und 15,8 Milliarden Dollar für die Eindämmung des Klimawandels bereitgestellt werden.

„Die Zunahme der Klimafinanzierung ist ein positiver Schritt, aber es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen", sagte Helen Mountford, Präsidentin und CEO der ClimateWorks Foundation. „Da die globale Landschaft immer komplexer wird und der Planet sich weiter aufheizt, kommt der Philanthropie eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, transformative Klimamaßnahmen in einer Weise zu katalysieren, die politischen Veränderungen standhält und sich auf das konzentriert, was die Menschen am meisten brauchen: Wirtschafts- und Entwicklungschancen, Gesundheit und Sicherheit sowie ein lebenswerter Planet. Durch mutiges und kooperatives Handeln kann die Philanthropie Gräben überbrücken und zum Aufbau einer nachhaltigen und gerechten Zukunft für alle beitragen".

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Rekordwachstum: Im Jahr 2023 wuchs das Spendenaufkommen für den Klimaschutz im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, wobei die Stiftungsgelder einen Rekordwert von 4,8 Milliarden US-Dollar erreichten - fast das Dreifache der 1,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

Top-finanzierte Prioritäten: Saubere Elektrizität, Wälder sowie Lebensmittel und Landwirtschaft sind die drei Sektoren, die von 2019 bis 2023 am meisten finanziert werden, wobei das öffentliche Engagement die führende Strategie für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch Philanthropie bleibt.

Geografische Finanzierungslücken: Die USA und Europa erhielten 60 % der für ein einzelnes Land oder eine einzelne Region für den Zeitraum 2019-2023 ausgewiesenen Mittel, während Afrika, das übrige Asien und Ozeanien sowie Lateinamerika, wo über 6 Milliarden Menschen leben, schätzungsweise 20 % erhielten. Diese Ungleichheit erstreckte sich auch auf die Förderansätze: Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen erhielten nur 14 % der Stiftungsgelder in Form von flexibler, zentraler Unterstützung, verglichen mit fast 33 % für US-amerikanische und europäische Förderer.

Anpassung und Resilienz: Zum ersten Mal enthält der Funding Trends Report Daten zu Anpassungs- und Resilienzbemühungen, für die im Jahr 2023 mindestens 600 Millionen Dollar an Stiftungsgeldern zur Verfügung gestellt wurden , um Gemeinden bei der Anpassung an die zunehmenden Klimaauswirkungen zu unterstützen und ihre Resilienz zu verbessern.

Neu entstehende Schwerpunktbereiche: Brasilien (Gastgeber der COP30 ) und der Industriesektor (der für ein Drittel der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, aber stark unterfinanziert ist) erhalten mehr Aufmerksamkeit, da die Geldgeber auf die globalen Klimaprioritäten reagieren.

Trotz dieser Fortschritte beträgt der Anteil der Spenden für den Klimaschutz nach wie vor weniger als 2 % der gesamten weltweiten Philanthropie und liegt damit weit unter dem, was erforderlich ist, um die Emissionen bis 2030 zu halbieren und die schlimmsten Klimaauswirkungen abzuwenden.