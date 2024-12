US-Versicherungschef erschossen: Tatverdächtiger festgenommen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere Tage nach tödlichen Schüssen auf den Chef eines US-Versicherungskonzerns mitten in New York ist rund 400 Kilometer entfernt ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 26 Jahre alte Mann sei in einem Fast-Food-Restaurant in der Stadt Altoona im Bundesstaat Pennsylvania entdeckt worden, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Ein Mitarbeiter des Lokals, das etwa fünf Autostunden von der Millionenmetropole New York entfernt ist, habe den 26-Jährigen auf Fahndungsfotos erkannt und die Polizei verständigt.

Der Mann wurde in Manhattan unter anderem wegen Mordes angeklagt, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten. Im Bezirk Blair County in Pennsylvania wiederum wurde unter anderem Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes gegen ihn erhoben. Eine Freilassung auf Kaution blieb ihm verwehrt. Nach Angaben von Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro sollte er noch in der Nacht in eine Haftanstalt überführt werden.