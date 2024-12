JPMorgan hebt DWS auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 42,60 auf 48,00 Euro angehoben. Das Umfeld für traditionelle Vermögensverwalter bessere sich zwar, bleibe aber schwierig, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. "Passiv ist King", schrieb sie mit Blick auf passive Investments und sprach daher für die Deutschen eine Empfehlung aus. Sie seien nun in ihrer direkten Vergleichsgruppe der Top-Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 00:15 / GMT