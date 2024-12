DAX gönnt sich nun doch die Pause – China meint es ernst

Wenn gute Nachrichten nicht mehr zu steigenden Kursen führen, ist das in der Regel ein Warnzeichen. Sie sind bereits in den Kursen enthalten. Der DAX scheint kurzfristig bei 20.400 Punkten festgefahren.

Am Donnerstag muss die Europäische Zentralbank die Frage beantworten, was sie im kommenden Jahr mehr will: die Inflation bekämpfen oder für Wachstum sorgen, vor allem angesichts der politischen Unsicherheit in Frankreich und den anstehenden Neuwahlen in Deutschland. Die Notenbank wird zudem ihre neuen makroökonomischen Projektionen veröffentlichen. Sollte sie ihre Wachstumserwartungen deutlich nach unten revidieren, dürften sich die geldpolitischen Erwartungen schnell in Richtung weiterer Leitzinssenkungen verschieben - zum Nachteil der bisher priorisierten Inflationsbekämpfung.