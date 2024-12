Visa droht weiter durchgereicht zu werden

Schlussendlich haben Investoren sich entschieden am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie nach einem frischen Rekordhoch bei 317,42 US-Dollar die Reißleine zu ziehen und die Visa-Aktie nach der vorausgegangenen Rallye in eine wohlverdiente Pause zu schicken. Zwar notiert der Wert noch immer in einem kurzfristigen und aufwärts gerichteten Trendkanal, droht angesichts der Kursentwicklung vom Montag aber weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden. Aus technischer Sicht könnte dies mit Abschlägen auf 305,01 und darunter den Bereich um 296,34 US-Dollar einhergehen. Schließlich liegt noch eine sperrangelweit geöffnete Kurslücke aus Ende Oktober im Kursverlauf vor, die im Zuge einer regelkonformen Konsolidierung nun geschlossen werden könnte. Investierte Anleger auf der Long-Seite sollten über die Realisierung von Gewinne nachdenken. Auf der Oberseite würde es für eine Rallyefortsetzung eines Kurssprungs über das aktuelle Rekordhoch von 317,42 US-Dollar bedürfen, damit das nächsthöhere Ziel bei 328,28 US-Dollar aktiviert werden kann.

Trading-Strategie: