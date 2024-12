DAX in Verlustzone gefallen

Womöglich hat am Anfang dieser Woche der längst überfällige Pullback beim DAX begonnen, aktuelle Abschlagsrisiken belaufen sich auf die Niveaus von 20.221 und darunter 20.038 Zählern. Nach einem Zugewinn von knapp tausend Punkten binnen zwei Wochen war der DAX ohnehin sehr stark überkauft, zudem gesellt sich noch eine innere Trendbegrenzung, die zusätzlich für Widerstände auf der Oberseite sorgt. Dementsprechend wäre es jetzt ratsam, die Konsolidierung abzuwarten und den DAX auf einem tieferen Niveau wieder einzufangen. Schließlich sind alle übergeordneten Trendverläufe weiter aufwärtsgerichtet, die Rallye könnte auf Sicht der nächsten Wochen an 20.976 Punkte heranreichen und eignet sich daher immer noch für ein Long-Engagement. Sollte es dagegen überraschend über das frische Rekordhoch vom Montag sowie die Kursmarke von 20.461 Punkten auf Tagesbasis raufgehen, besäße der DAX sogar Chancen auf einen temporären Anstieg an 20.511 Punkte. Angesichts des überkauften Zustandes wird ein derartiges Szenario für den Moment nicht favorisiert.

Aktuelle Lage