EU-Produktion soll mit Golfklasse starten

Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich das die letzten Jahre erlebt hatte, dass jede gute News faktisch mit einem Kursabschlag belohnt wurde, so dass man überlegen könnte einfach nix mehr einzustellen, um das Unvermeidliche ein wenig mildern zu können. Macht das Spaß oder ist es gar lustig? Natürlich nicht, aber ohne Sarkasmus geht es eben auch nicht, wenn man die Diskrepanz bei Bewertungen von chinesischen Unternehmen gegenüber dem Rest der Welt zur Kenntnis nehmen muss, womit man dann als BYD-Aktionär leben muss. Es sind ja genau diese Details, weshalb ich hier immer wieder langfristige Charts einstelle, die Interessierten klar aufzeigen, welche Performance die Aktie über die letzten Jahre hinbekommen hat und vor allem ab dem Zeitraum 2021, als BYD in einer sehr breiten Range einer Flipperkugel gleich große Korrekturen abarbeitete, um sich immer wieder mühsam nach oben zu bewegen, nur um dann die alten Tiefs erneut anzulaufen.Wie wäre wohl meine Antwort, würde mich jemand fragen, ob ich den Autosektor oder BYD im besonderen für ein gutes Investment halte? Was würdet ihr antworten, jetzt wo ihr diesen langjährigen Chart kennt? Und euch daran erinnert, wie viele unzählige gute News vom Unternehmen kamen, was der Markt permanent mit hohen Abschlägen am Kurs eingepreist hatte? Alles egal, denn BYD stellt ja schließlich die "Zukunft" dar? Ja, durchaus. Blöd ist nur, dass wir diese Sprechschablone auch schon in 2021 gebetsmühlenartig wiederholten und der Markt uns für diesen Frohsinn mit 100%-Sicherheit abstrafte. Ich weiß nicht, wie der Markt die nächsten Jahre all die erfolgreichen News, die ganz sicher kommen werden, einpreisen wird? Und eine rein nüchterne Betrachtung dieses Charts zeigt ja, weshalb man als sachlich-orientierter Anleger durchaus eine gewisse Skepsis entwickeln könnte, da eine andere Einschätzung nur mit einer völligen Ignorierung der Historie der letzten Jahre möglich wäre.Das hat nichts mit Bashing zu tun, sondern mit gesundem Realismus, der verhindern soll, dass wir überhöhte Ziele avisieren, die in überhöhten Investments münden, die uns am Ende keine Rendite einbringt. Wie jeder von uns all dies einordnet, muss jeder selbst entscheiden. Mir ist nur wichtig, dass man Realität und Eigenverantwortung nicht permanent abmildert, weil man eine Aktie mit einer überhöhten Emotionalität behandelt, was niemals eine gute Idee sein kann.Natürlich behalte ich weiterhin meine Aktien, aber sie sind eben nicht mehr als jedes andere Investment in meinem breit gestreuten Portfolio und wenn ihr klug seid, haltet ihr es genauso und passt Investition und eigene Erwartungen der Realität an. Wieder viele Worte, aber es ist einfach wichtig, sich immer wieder der Eigenverantwortung zu stellen und nicht nur am Portfolio, sondern auch der eigenen Gedankenwelt sinnvolle Justierungen aus Eigenschutz vorzunehmen, egal von welchem Investment wir sprechen. Das sich bei jedem von uns aus seinem Resümee eigene Handlungen entwickeln, ist völlig ok und normal. Wichtig ist nur, dass wir uns Gedanken und uns ehrlich machen, womit wir dann wieder beim obigen Chart wären, den jeder von uns zu interpretieren hat, ob er möchte oder nicht.