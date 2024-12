Allianz: 27 Milliarden Euro für Dividenden!

Am Vorabend hatte die Allianz zudem eine neue Ausschüttungspolitik angekündigt, nach der jährlich mindestens 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre fließen sollen. Zwischen 2025 und 2027 plant der Konzern, insgesamt 27 Milliarden Euro auszuschütten.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Baete hat vor etwa einem Jahrzehnt das Ruder bei der Allianz übernommen und hat die Rückzahlung von Geldern an Investoren zu einer Priorität gemacht, um den Aktienkurs zu steigern.

Das Unternehmen strebt nun an, im Durchschnitt mindestens 75 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Nettogewinns durch Dividenden und Rückkäufe auszuschütten. Zuvor hatte die Allianz nur das Ziel, 60 Prozent des Gewinns durch Dividenden auszuschütten, was beibehalten wird.

Der CEO hat in den letzten Monaten auch die Geschäftsabschlüsse vorangetrieben. Im Juli gab die Allianz Pläne bekannt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Income Insurance in Singapur zu erwerben, drei Monate nachdem sie den Verkauf von einigen US-Versicherungsunternehmen angekündigt hatte.

Die Allianz gab im vergangenen Monat bekannt, dass der Betriebsgewinn in diesem Jahr in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro liegen wird. Im vergangenen Jahr erzielte die Allianz einen Rekordgewinn von 14,7 Milliarden Euro.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 299,6EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 08:20 Uhr) gehandelt.