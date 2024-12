Goldaktien fester

Tagesbericht vom 10.12.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.655 auf 2.660 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.669 $/oz um 26 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit fester





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Israel fliegt 140 Luftangriffe auf Syrien und errichtet eine Pufferzone auf syrischem Gebiet.



Kommentar: Syrien dürfte in den nächsten Wochen zwischen den USA, der Türkei und Israel aufgeteilt werden. Vieles deutet auf einen Deal mit Russland, dem möglicherweise Zugeständnisse in der Ukraine gemacht wurden. Der Krieg gegen Russland dürfte dennoch nicht beendet sein (Annalena Baerbock: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“). Ein Krieg der USA gegen den Iran erscheint ebenfalls denkbar (vgl. Tagesbericht vom 04.12.24: Auch die Kontrolle über das syrische Öl und die syrische Zentralbank werden nicht ausreichen, um die Vorherrschaft des Dollars zu sichern und das Finanzsystem zu retten. Weitere Selbstverteidigungsangriffe in Ländern, in denen die USA einmarschiert sind oder einmarschieren werden, sind daher zu erwarten).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 81.240 Euro/kg, Vortag 80.620 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zieht an (aktueller Preis 31,83 $/oz, Vortag 31,22 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 931 $/oz, Vortag 936 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 958 $/oz, Vortag 952 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,88 $/barrel, Vortag 71,55 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fester. Der Xau-Index verbessert sich um 3,1 % oder 4,6 auf 152,3 Punkte. Bei den Standardwerten kann Alamos 2,9 % zulegen. Bei den kleineren Werten ziehen Monument 9,8 %, New Found 8,7 % und Orla 7,2 % an. Orezone verliert 4,4 %. Bei den Silberwerten steigen SSR 12,1 % (Vortag +5,5 %) sowie Santacruz und Abra jeweils 8,3 %.

