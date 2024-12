Chance von 121,84 Prozent p.a.!

Die jüngste Forderung nach einem Waffenstillstand seitens des designierten US-Präsidenten Trump führte gestern zu einem negativen Kursverlauf der Rheinmetall-Aktie. Auf TruthSocial hat Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine zu stoppen. Im Wahlkampf verkündete Trump, dass er bestrebt sei, diesen Konflikt "innerhalb eines Tages" zu beenden. Er ließ aber offen, wie das geschehen sollte. Bei Rheinmetall werden derzeit konkrete Schritte zur Aufrüstung unternommen, indem Sigmar Gabriel als Kandidat für den Aufsichtsrat vorgeschlagen wurde und voraussichtlich im kommenden Mai formell in das Gremium aufgenommen wird. Gabriel setzt sich dafür ein, die militärische Stärke zu erhöhen, um Deutschland und den europäischen Teil der NATO wieder in die Lage zu versetzen, potenzielle Angreifer abzuschrecken.

Die russische Invasion in die Ukraine sorgte bei Rheinmetall für ein Kursfeuerwerk von aktuell knapp 600 Prozent. Der Kursanstieg ist in Stufen erfolgt. Nach einem starken Kursgewinn, beginnend mit Anfang Oktober 2023 bis Anfang April 2024, hat das Papier eine Seitwärtsrange ausgebildet. Zunehmende Kriegsrhetorik und eine Ausweitung der Kampfhandlungen haben für die Bildung einer Aufwärtssequenz gesorgt. Erste Anzeichen von Schwäche der russischen Streitkräfte in Syrien, aber auch die in die Stagflation abgleitende russische Wirtschaft lasten auf dem Kurs von Rheinmetall. Die Marktteilnehmer gehen wieder von einem schneller als erwarteten Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt aus. Dabei könnte der Kursverlauf weiter bis auf die Obergrenze der letzten Seitwärtsrange bei 571,80 Euro konsolidieren. Aus heutiger Sicht sollte sich das Papier aber nicht tiefer als die untere Grenze der Seitwärtsrange bei 437,10 Euro entwickeln. Bei einem Rückgang in diesem Ausmaß wird jedoch die wichtige Unterstützung bei 518,20 Euro durchbrochen. Die aktuell zutage tretende geopolitische Schwäche der Kriegspartei Russland könnte den Aktienkurs von Rheinmetall aber nachhaltig davon abhalten, den Widerstand bei 874,20 Euro zu testen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz: