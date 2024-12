U.2-NVMe-Hybrid-Flash-Speicherlösung von Infortrend ermöglicht fortschrittliches KI-Modelltraining

TAIPEI, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495): Der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass seine leistungsstarke U.2-NVMe-Hybrid-Flash-Speicherlösung EonStor GS 5000U KI-Trainings-Workloads erheblich beschleunigt und eine schnelle Datenverarbeitung sowie die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle ermöglicht. Die Lösung unterstützt jetzt 200GbE-Konnektivität und bietet eine hohe Bandbreite und Effizienz, auch bei wachsenden Arbeitslasten.

Die rasanten Fortschritte in der KI verändern die Branchen dramatisch. Forschungsinstitute auf der ganzen Welt machen sich die Möglichkeiten der KI zunutze, um Innovationen voranzutreiben und komplexe Herausforderungen zu lösen. Darüber hinaus investieren sie in IT-Infrastrukturen, die KI-gesteuerte Arbeitslasten bewältigen können. Zur Optimierung der Datenverarbeitung während des Modelltrainings, insbesondere angesichts der für diese Arbeitslasten typischen intensiven zufälligen Lese- und Schreibmuster, benötigen die Forschenden Hochgeschwindigkeits-Speicherlösungen, die große Datenmengen verarbeiten und gleichzeitig den effizienten Betrieb von Rechenressourcen wie GPUs unterstützen können. In einem Anwendungsfall wurde beispielsweise ein Speicher mit einem Lesedurchsatz von 140 GB/s, einer nahtlosen Integration in das Lustre-Dateisystem und einer Kapazität von 4 PB benötigt, um umfangreiche Datensätze zu verwalten und die Skalierbarkeit und Forschungseffizienz zu verbessern.