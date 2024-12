Soka Gakkai International unterstützt Friedensnobelpreis-Forum und Jugenddialog mit Hibakusha in Oslo

TOKIO, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 11. Dezember, im Anschluss an die Zeremonie zur Verleihung des Friedensnobelpreises an Nihon Hidankyo am 10. Dezember, wird das Friedensnobelpreisforum in der Aula der Universität Oslo stattfinden. Das vom norwegischen Nobel-Institut organisierte Forum wird in diesem Jahr gemeinsam von der Universität Oslo, der Stadt Oslo, Soka Gakkai International (SGI) und dem Internationalen Forum für Verständigung unterstützt.

Auf dem öffentlichen Forum mit dem Titel „Nukes: How to Counter the Threat" („Atomwaffen: Wie man der Bedrohung entgegentritt") (10 bis 12 Uhr MEZ) werden dreizehn Experten sprechen, darunter zwei Hibakusha - Masao Tomonaga, emeritierter Direktor des Nagasaki-Atombombenkrankenhauses des Japanischen Roten Kreuzes, und Keiko Ogura, Gründerin von Hiroshima Interpreters for Peace - sowie drei Friedensnobelpreisträger.