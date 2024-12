3,2,1, Underperform! Darum stuft Jefferies die eBay-Aktie runter

Im laufenden Jahr hat die Aktie 50 Prozent an Wert gewonnen, doch langsam könnte dem Unternehmen der Sprit ausgehen, fürchtet Jefferies-Analyst John Colantuoni. Die Werbeeinnahmen, die über Jahre hinweg als Wachstumstreiber dienten, sind ins Stocken geraten.

Die Umstellung auf interne Werbeformate hat zwar zunächst hohe Margen und Umsatzzuwächse generiert, doch das Wachstum hat sich in den letzten Quartalen deutlich verlangsamt – von 23 Prozent im vierten Quartal 2023 auf nur noch 7 Prozent im dritten Quartal 2024. Dies bedroht nicht nur die Margen, sondern auch eBays Fähigkeit, in neue Wachstumsfelder zu investieren.

Darüber hinaus kämpft eBay mit sinkenden operativen Margen. Laut Jefferies ist das zugrunde liegende EBITDA seit 2019 jährlich um 12 Prozent geschrumpft – ein Rückgang, der durch Kostensenkungen und Wachstum bei Werbe- und Zahlungsdienstleistungen lange kaschiert wurde. Doch diese Effekte könnten künftig nicht mehr ausreichen, um den Abwärtstrend zu kompensieren.

Auch das China-Geschäft, das in den vergangenen Jahren für deutliche Wachstumsimpulse sorgte, schwächelt zunehmend. Besonders in den Kategorien Autozubehör und Ersatzteile konnte eBay in China stark punkten, doch das Wachstum hat sich im dritten Quartal 2024 auf 10 Prozent verlangsamt. Sollte die Dynamik weiter nachlassen, könnte dies einen erheblichen Gegenwind für den gesamten Konzern bedeuten.

Jefferies rechnet damit, dass das EBITDA-Wachstum von eBay bis 2026 lediglich 1 Prozent pro Jahr betragen wird – deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 14 Prozent. Entsprechend senkt die Bank ihre EBITDA-Schätzung für 2026 um 6 Prozent unter den Konsens und verweist auf ein langfristig unterdurchschnittliches Wachstum. Das neue Kursziel von 52 US-Dollar reflektiert diesen skeptischen Ausblick und impliziert einen Bewertungsabschlag von 10 Prozent im Vergleich zur Internet-Branche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die eBay Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 60,01EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 09:30 Uhr) gehandelt.





