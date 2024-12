Dax startet leicht im Minus - Rekordjagd pausiert vorerst

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.330 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Sartorius und die Commerzbank, am Ende Siemens Energy, BASF und die Allianz.Die Gewinnserie des Dax war am Vortag gerissen. Nach zuvor sieben positiven Tagen in Serie ging es erstmals wieder nach unten. "Angesichts eines Jahresplus von mehr als 20 Prozent sind Gewinnmitnahmen alles andere als eine Überraschung", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Über Gewinnmitnahmen und Absicherungspositionen beginnen jetzt einige, ihr bisher exzellentes Jahresergebnis in Sicherheit zu bringen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0544 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9484 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,09 US-Dollar; das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.