Eli Lilly startet neues Aktienrückkaufprogramm und erhöht Dividende erneut

Zusätzlich kündigte das Pharmaunternehmen eine Erhöhung der Quartalsdividende um 15 Prozent an – bereits das siebte Jahr in Folge. Für das erste Quartal 2025 wird eine Dividende von 30 Cent pro Aktie ausgeschüttet. Der Zahlungstermin ist der 10. März 2025, wobei alle Aktionäre berücksichtigt werden, die bis zum Geschäftsschluss am 14. Februar 2025 registriert sind.

Lucas Montarce, CFO von Lilly, sagte: "Da Lilly in eine Phase schnellen Wachstums eingetreten ist, bleiben unsere Prioritäten bei der Kapitalallokation unverändert. Wir werden weiterhin in neue Markteinführungen, den Ausbau unserer Produktionskapazitäten sowie die Forschung und Entwicklung investieren." Gleichzeitig wolle das Unternehmen die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre erhöhen. Montarce fügte hinzu: