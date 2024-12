Nobelpreisträger Acemoglu drängt auf deutsche Schuldenbremsenreform

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom Daron Acemoglu, der am Dienstag in Stockholm den Wirtschaftsnobelpreis verliehen bekommt, hält eine Reform der Schuldenbremse in Deutschland für dringend geboten. "Das größte Problem, das Deutschland hat, ist die bröckelnde Infrastruktur", sagte der Forscher der FAZ. Deren schlechter Zustand sei ein Bruch verglichen mit dem besseren Zustand vor zehn oder 20 Jahren, wie er aus eigener Anschauung wisse.



"Sich in einer Phase wie jetzt, selbst die Hände zu binden, macht keinen Sinn", kritisierte Acemoglu mit Blick auf die Schuldenbremse. Fiskalische Disziplin sei gut. "Aber solche strengen Grenzen sind nicht nützlich." Öffentlich-private Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur müssten jetzt stattdessen angeregt werden. Sie seien der "Schlüssel für Deutschland".





