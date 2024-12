Börsenstart Europa - 10.12. - ATX stark +1,13 %

Der TecDAX steht bei 3.551,18 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +5,16 %, Qiagen +3,71 %, SAP +2,00 %

Flop-Werte: TeamViewer -7,53 %, Energiekontor -2,18 %, HENSOLDT -1,93 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 4.965,69 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: SAP +2,00 %, Anheuser-Busch InBev +1,43 %, DANONE +0,64 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,64 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,77 %, L'Oreal -1,45 %

Der ATX bewegt sich bei 3.608,76 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,22 %, Erste Group Bank +0,99 %, OMV +0,86 %

Flop-Werte: Telekom Austria -0,71 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,57 %, Verbund Akt.(A) -0,55 %

Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 11.707,99 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Holcim +0,82 %, Lonza Group +0,66 %, Kuehne + Nagel International +0,44 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,29 %, UBS Group -1,05 %, CIE Financiere Richemont -0,97 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.435,77 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +6,62 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +0,79 %, DANONE +0,64 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -2,11 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,77 %, L'Oreal -1,45 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.599,33 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,24 %, Skanska (B) +0,52 %, Swedbank Shs(A) +0,43 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,95 %, AstraZeneca -0,86 %, Nordea Bank Abp -0,68 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.573,00 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,43 %, Public Power +0,77 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,75 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,06 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,50 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,49 %