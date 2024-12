BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach finalen Geschäftsjahreszahlen von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus bei dem Gasdruckfeder-Spezialisten habe auf dem Ausblick auf das neue Geschäftjahr gelegen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser sei geprägt von hoher Unsicherheit. In seinem Kursziel berücksichtigte er den Preisdruck in der Region Asien-Pazifik./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 33,40EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 09:54 Uhr) gehandelt.