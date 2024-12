Flughafenverband wählt neue Spitzen | Aletta von Massenbach neue ADV-Präsidentin

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Flughafenverband ADV hat Aletta von

Der langjährige ADV-Präsident Dr. Stefan Schulte (Vorstandsvorsitzender derFraport AG) betonte die Bedeutung dieser Wahl: "Mit Aletta von Massenbachgewinnen wir eine herausragende Persönlichkeit für die Führung unseresVerbandes. Ihre Vision und ihr Engagement werden entscheidend dazu beitragen,die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und die Interessen der deutschenVerkehrsflughäfen erfolgreich zu vertreten."Die künftige ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach zu ihrer Wahl:"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und sehemeiner neuen Aufgabe mit großer Freude und Engagement entgegen. Seit über 75Jahren setzt sich die ADV erfolgreich für verlässliche politischeRahmenbedingungen der deutschen Luftverkehrswirtschaft ein. Die Zeiten für denLuftverkehr sind herausfordernd, gerade dafür brauchen wir die engeZusammenarbeit zwischen den Flughäfen und mit unseren Partnern. Mit LarsRedeligx und Ludger van Bebber als Vize-Präsidenten stellen wir gemeinsam dieWeichen für die Zukunft als starke deutsche Flughäfen".Das ADV-Präsidium setzt sich damit wie folgt zusammen:Aletta von Massenbach, BER | PräsidentinLars Redeligx, DUS | Vize-PräsidentLudger van Bebber, DTM | Vize-PräsidentDr. Jan-Henrik Andersson, MUCUlrich Heppe, STRDr. Michael Hupe, NUEChristian Kunsch, HAMThilo Schmid, CGNRalf Schmid, FMMDr. Stefan Schulte, FRAADV wählt neue Vorsitzende der FachausschüsseDer Flughafenverband ADV freut sich zudem, die Wahl neuer Vorsitzender für seineFachausschüsse bekannt zu geben. Die neuen Vorsitzenden werden die Arbeit derFachausschüsse in den kommenden zwei Jahren maßgeblich prägen:Flughafenbetrieb: Christian Kunsch, HAM und Michael Schwarz, BWEMarkt & Verkehr: Dr. Dominique Prümm, FRA und Marc Cezanne, BREFlughafen-Management: Dr. Matthias Zieschang, FRA und Dr. Sebastian Papst, NRNGesetzgebung & Regulierung: Volker Steingroß, CGN und Uwe Kotzan, FKBKlimaschutz, Transformation & Infrastruktur: Maik Blötz, HAJ und Ralf Schmid,FMMADV-Steuerungsgruppe Strategie & Verbandskommunikation: Lars Redeligx, DUS undLudger van Bebber, DTMDie Amtszeiten beginnen jeweils am 01.01.2025 und enden am 31.12.2026.