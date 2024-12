Hoffnung für Rohrkrepierer Boeing? Vielleicht mit dieser Nachricht!

Die schaltete sich nicht nur in die Qualitätssicherung des Unternehmens ein, sondern verhängte auch ein Limit für die Produktion von 737-MAX-Maschinen, die als Hoffnungsträger und Kassenschlager des traditionsreichen Konzerns gelten. Aufträge für insgesamt 4.200 Maschinen verzeichnet der Airbus -Rivale in seinen Büchern – eine eigentlich gute Ausgangslage, um wieder zurück in die Spur zu finden.

Ein Minus von 40 Prozent ist die in diesem Jahr traurige Bilanz der Boeing-Aktie , die damit im US-Leitindex Dow Jones den letzten Platz belegt. Auch in 2024 ist es dem Unternehmen nicht gelungen, seine gravierenden Qualitäts- und Sicherheitsprobleme zu adressieren, wodurch Boeing den Ärger der US-Flugsicherungsbehörde FAA auf sich gezogen hat.

Nach wochenlangem Streik: Es wird wieder produziert!

Aufgrund umfangreicher Streiks und Arbeitsniederlegungen ruhte aber auch die sanktionierte Produktion, sodass Boeing zuletzt milliardenschwere Umsatzeinbußen zu beklagen hatte, die die klamme Unternehmenskasse weiter belasteten. Das führte vor einigen Wochen zum Äußersten: Der Flugzeugbauer musste sich mithilfe einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen.

Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es inzwischen jedoch. Nach einem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ist die Produktion der 737 MAX inzwischen wieder angelaufen. Die insgesamt 33.000 an diesem Flugzeugtypen beteiligten Mitarbeitenden sind nach einer 53-tägigen Arbeitsniederlegung bereits am vergangenen Freitag in die Werkshallen zurückgekehrt.

Produktion dürfte nur langsam wieder an Fahrt aufnehmen

Bis sich die Wiederaufnahme der Produktion aber auch in der Geschäftsentwicklung niederschlägt, könnte es noch einige Zeit dauern. Mike Whitaker, Chef der US-Flugaufsichtsbehörde FAA hatte vor einiger Zeit in einem Interview angegeben, er wäre schockiert, wenn Boeing weniger als einige Monate benötigen würde, die Produktion wieder auf das gegenwärtige Limit von 38 Flugzeugen im Monat hochzufahren. Ursprünglich hatte der Konzern die Fertigung von 58 Maschinen pro Monat angestrebt, womit die Qualitäts- und Sicherheitskontrollen offenbar jedoch nicht Schritt halten konnten.

Die Aktie ist eine einzige Enttäuschung

In einem von Verlusten und Gewinnmitnahmen geprägten Marktumfeld konnte sich die Boeing-Aktie zum Wochenauftakt um zwei Prozent steigern. Damit knüpften die Anteile an die in den vergangenen Wochen zu verzeichnenden Erholungsgewinne an.

Mit Blick auf die mittel- und langfristige Kursentwicklung ist die Bilanz des Flugzeugbauers jedoch indiskutabel – erst recht vor dem Hintergrund der starken Gesamtmarktentwicklung oder auch der Bilanz anderer Luft- und Raumfahrtkonzerne wie Airbus oder RTX, Lockheed Martin und Northrop Grumman.

Einen Investment-Case gibt es hier nicht. Zwar ist Boeing aufgrund seiner Bedeutung für das US-Militär sowie die weltweite zivile Luftfahrt "too big to fail", bis das Unternehmen aber wieder dauerhaft profitabel wirtschaftet, könnte es noch Jahre dauern.

Fazit: Erste Entspannung, aber nach wie vor kein Investment-Case!

Trotz der endlich einmal guten Nachrichten sollten Anleger das Papier von Boeing daher meiden. Eine bessere Alternative stellen die Anteile von Erzrivale Airbus dar. Eine aufregende Wachstumsstory verbirgt sich außerdem hinter dem brasilianischen Aufsteiger Embraer.

Dass die Luftfahrt auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten überdurchschnittlich stark wachsen wird, ist unbestritten. Wer daran unabhängig vom Flugzeughersteller teilhaben möchte, kann auch auf die Zulieferer setzen. Hierfür ist der heimische, im DAX notierte Turbinenhersteller MTU Aero Engines eine hervorragende Wahl.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion