West Fraser senkt jährliche Energiekosten um mehr als 250.000 Euro durch Einsatz von Mittelspannungsantriebstechnik

Milton Keynes, England (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen für Holzprodukte

nähert sich seinen strengen Zielen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes an,

gewinnt einen tieferen Einblick in Betriebsabläufe und profitiert von einer

größeren Resilienz der Anlagen



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

Industrieautomatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben,

dass West Fraser, ein Unternehmen für Holzprodukte, in seinem Werk in Cowie,

Schottland, dank des Einsatzes einer kompletten IPP-Lösung ( Intelligent

Packaged Power (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/industrial

-automation-control/intelligent-packaged-power-and-process-systems.html?utm_sour

ce=ThirdParty&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndu

stry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) ) von Rockwell Automation

erhebliche Fortschritte bei der Erreichung der strengen Kohlenstoffreduzierungs-

und Energiesparziele erzielt hat.





