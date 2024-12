Aktien, Bitcoin - Risse in der Trump-Rally: kommt mehr?

Es zeigen sich erste Risse bei Aktien sowie bei Bitcoin und anderen Kryptos: die Trump-Rally hat eine Schramme bekommen, nachdem China mit einer Attacke auf Nvidia in den Handelskrieg einsteigt. Gestern sind ausnahmslos alle Aktien, die mindestens 100% in diesem Jahr gestiegen sind (darunter Nvidia), gefallen - durchschnittlich um -5%. Und trotz bullischer Nachrichten (Amazon soll Bitcoin kaufen, Michael Saylor erhöht seine Bestände weiter etc.) steigt Bitcoin nicht mehr, während die Microstrategy-Aktie als der "Bitcoin-Proxy" schlechthin stark angeschlagen aussieht nach der Rally. Morgen die Inflations-Daten - wird die Fed die Laune verderben und die Zinsen doch nicht senken?

