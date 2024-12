Alternde Bevölkerung sorgt für Marktpotenzial

Wachstumsmarkt mit Ansage

In einem bereits vor zwei Jahren veröffentlichten Artikel auf Markforschung.de wurde der Frage nachgegangen, wie sich der demografische Wandel auf die Bau- und Immobilienbranche auswirkt. Weil immer mehr Senioren altersgerecht und barrierefrei wohnen möchten bzw. müssen, entsteht die Notwendigkeit, bestehende Eigenheime entsprechend umbauen zu lassen. Bis 2035 wird eine Bedarfslücke von bis zu zwei Millionen altersgerechten Wohnungen prognostiziert. Außerdem ist damit zu rechnen, dass ein Teil der alternden Bevölkerung künftig sein bisheriges Eigenheim verlassen wird, um in betreute Wohneinrichtungen zu ziehen – sowohl aus medizinischen Gründen als auch aus freien Stücken.

Laut Pflegeheim Rating Report 2024 des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist aufgrund der Alterung der Gesellschaft bis 2030 (2040) allein in Deutschland mit 5,7 (6,4) Millionen Pflegebedürftigen zu rechnen. Dies entspräche einer Steigerung um 14 (28) Prozent gegenüber dem Jahr 2021 und würde bis 2040 einen zusätzlichen Bedarf von 322.000 stationären Pflegeplätzen generieren. Die hierfür nötigen Neu- und Re-Investitionen werden auf 81 bis 125 Milliarden Euro geschätzt.

Erfahrung und Expertise gefragt

Die österreichische PORR Group engagiert sich in mehreren Bausegmenten, in denen die fortschreitende Überalterung der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt. Denn nicht nur der oben erwähnte Bedarf an altersgerechtem Wohnraum bzw. Pflegeimmobilien, sondern auch Krankenhäuser und Reha-Zentren sowie Hospiz-Einrichtungen dürften mit dem Anstieg des Durchschnittsalters verstärkt in Anspruch genommen werden. Außerdem erfordert eine alternde Gesellschaft gut ausgebaute und altersgerechte öffentliche Verkehrssysteme, welche deren Mobilität und Unabhängigkeit sicherstellen.

