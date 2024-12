BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie / BPI-Pharma-Daten ...

BPI-Pharma-Daten 2024: Industrie unter Druck (FOTO) Berlin (ots) - Die neuen "Pharma-Daten 2024" des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) zeigen: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt angespannt und auch die pharmazeutische Industrie sieht sich mit Rückgängen in Produktion und Außenhandel konfrontiert. Diese Entwicklungen spiegeln nicht nur die gedämpfte Dynamik der (Welt-)Wirtschaft wider, sondern auch die strukturellen Belastungen innerhalb der Branche. Gleichzeitig trägt die pharmazeutische Industrie weiterhin zur Stabilisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung bei und ist ein bedeutender Innovationsmotor am Standort Deutschland.



Produktions- und Handelsrückgänge