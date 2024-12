ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Publikation ...

In kurzen Texten nehmen Expertinnen und Experten aus verschiedensten Disziplinen zu einer Reihe aktueller Themen Stellung: Von der Bundestagswahl 2025 über Amerikas Zukunft bis hin zur persönlichen Krisenresilienz. Ergänzt werden die Beiträge durch eine persönliche Einschätzung von Prof. Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgerichtshof (BVerfG)."Auch im Jahr 2025 sind wir mit andauernden Krisen und Kriegen, der wirtschaftlichen Flaute in Deutschland, den zunehmenden Folgen des Klimawandels sowie der Bedrohung der Demokratie durch Rechtspopulisten in einer Art Dauerkrise gefangen. Die Impulse unserer Experten zeigen, wie wir mit einer mutigen Haltung in Krisen resilienter sein können", erläutert Rodenstock.



Im kommenden Jahr ist "Gerechtigkeit" das Schwerpunktthema des RHI. Die Veranstaltungen, Publikationen sowie digitalen Formate des Instituts werden sich mit unterschiedlichen Gerechtigkeitsdiskursen auseinandersetzen.

Das Roman Herzog Institut



Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und Zukunft auseinander.



Die RHI-Publikation " Impulse 2025" finden Sie hier zum Download. (https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/detail/impulse-2025.html)

