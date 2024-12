Uneinheitliches Bild in Branchen und Regionen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Deutschland weist für das erste Quartal 2025 eineinsgesamt stabilisierte Beschäftigungserwartung auf, wobei Verluste in Sektorenwie Transport, Logistik & Automobil durch Zugewinne in anderen wie der Energie-und Versorgungsbranche ausgeglichen werden. Das zeigt das aktuelleArbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup. Im Vergleich zum Vorquartal blieb dersaisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick (NBA)* für Deutschland nahezugleich mit einer Änderung um nur zwei Prozentpunkte und liegt jetzt bei 24.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von nur einemPunkt. Dies verdeutlicht die Resilienz des deutschen Arbeitsmarkts trotzglobaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Im weltweiten Vergleich liegtDeutschland nur knapp unter dem Durchschnitt von 25 Prozent.Innerhalb der Sektoren und Regionen zeigen sich allerdings zum Teil deutlicheUnterschiede. Besonders auffällig sind die Entwicklungen in denKommunikationsdiensten, der Energie- und Versorgungsbranche sowie im Transport-,Logistik- und Automobilsektor. "Obwohl die deutschen Beschäftigungsaussichteninsgesamt stabil bleiben, spüren wir die Auswirkungen globaler Unsicherheiten,die besonders exportorientierte und energieintensive Branchen betreffen. Derschwache EU-Wirtschaftsausblick, sinkende Geschäftsaktivitäten in China,geopolitische Spannungen sowie die Diskussion um mögliche Strafzölle in den USAwirken sich auf die Investitionsbereitschaft und damit auf die Personalplanungvieler Unternehmen aus", kommentiert Iwona Janas, Country Manager derManpowerGroup Deutschland, die Umfrageergebnisse.Branchen zeigen uneinheitliches BildDer Sektor der Kommunikationsdienstleistungen weist im Vergleich zum Vorquartaleinen Anstieg des NBA um 28 Prozentpunkte auf nun 45 Prozent auf. ImJahresvergleich beträgt der Zuwachs ebenfalls 26 Punkte. In der Energie- undVersorgungsbranche steigen die Beschäftigungsaussichten im Vergleich zumVorquartal um 13 Punkte, angetrieben durch gesunkene Ölpreise , die dieImportkosten für Deutschland reduzieren. Dieser Trend spiegelt sich auch in denglobalen Werten des Arbeitsmarktbarometers wider: Länder wie Deutschland, dieNettoenergieimporteure sind, verzeichnen steigende Beschäftigungserwartungen,während Nettoenergieexporteure Rückgänge erleben. Gleichzeitig werdenInvestitionen für die Umsetzung "grüner Initiativen" vielfach verschoben, was zuschwankenden Einstellungsabsichten innerhalb der Branche in der Quartals- und