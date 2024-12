Midcaps könnten 2025 den S&P 500 schlagen

S&P 500 überbewertet?

Denn viele Anleger fürchten, dass der S&P 500 im Jahr 2025 überbewertet ist, nachdem er in diesem und im letzten Jahr um mehr als 20 Prozent zugelegt hat. Eine Mehrzahl der Wall-Street-Strategen geht dennoch davon aus, dass der Index 2025 auch um rund 10 Prozent zulegen könnte.

Midcaps sind jedoch attraktiver bewertet. Analyst Browne merkt an, dass der S&P 400 auf Basis des erwarteten KGV derzeit bei etwa 79 Prozent des S&P 500 gehandelt wird, während er in den letzten 20 Jahren historisch bei etwa 107 Prozent des breiteren Index lag. Das bedeutet, dass Midcaps die Performancelücke von 28 Prozentpunkten irgendwann schließen müssen. Browne erwartet, dass dies innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren geschehen wird.

Ähnlich verhält es sich mit Small Caps, die derzeit zu etwa 82 Prozent ihres langfristigen Durchschnitts von 113 Prozent gehandelt werden.

Top-Picks für 2025

Luke O’Neill, Portfoliomanager beim Catalyst Dynamic Alpha Fund teilt mit, dass sein Fonds zu etwa 40 bis 50 Prozent in Midcap-Aktien investiert sei.

Sein Favorit ist Ralph Lauren, das amerikanische Luxusmodeunternehmen. O’Neill analysiert, dass das Unternehmen ein "zweistelliges Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren" vor sich habe, da eine Unternehmensumstrukturierung und eine stärkere Premium-Präsenz in Europa das Wachstumspotenzial der Aktie steigern würden. Die Aktie ist in diesem Jahr um rund 58 Prozent gestiegen.

Ein weiterer Tipp von ihm ist Evercore, eine mittelgroße Investmentbank, die laut O’Neill nicht mehr billig ist, aber durch die wirtschaftsfreundliche Haltung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Auftrieb erhalten könnte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion