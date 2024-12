Zweiter Kaufrausch am chinesischen Aktienmarkt Die auffälligste Kursbewegung zum Start in die neue Woche hat es aus meiner Sicht am chinesischen Aktienmarkt gegeben. Der Hang Seng schnellte gestern ab ca. 8:20 Uhr (MEZ) um rund 1.000 Punkte bzw. mehr als 5 % nach ...