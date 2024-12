Allianz nimmt sich noch mehr Gewinn vor - Aktie verliert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz nimmt sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vor. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr 25 Euro erreichen und bis 2027 im jährlichen Schnitt um sieben bis neun Prozent auf dann 31,50 Euro wachsen, wie der Dax-Konzern am Dienstag vor Beginn seines Kapitalmarkttags in München mitteilte. Der operative Gewinn soll dann mindestens 18,5 Milliarden Euro erreichen. Für 2024 wird der Manager noch einmal optimistischer.

Im Jahr 2023 hatte die Allianz einen operativen Gewinn von 14,7 Milliarden Euro erzielt und damit so viel wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Der nun geplante Anstieg bis 2027 entspricht im Vergleich zu 2024 einer weiteren Steigerung um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr.

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert: Die Allianz-Aktie verlor am Vormittag zuletzt 0,6 Prozent auf 296,80 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Titeln im Dax. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier allerdings rund 23 Prozent an Wert gewonnen. Im Oktober hatte die Allianz-Aktie mit mehr als 304 Euro ihren höchsten Stand seit dem Jahr 2001 erreicht.

Analysten zeigten sich von den neuen Plänen des Vorstands nicht sonderlich überrascht. Die neuen Dreijahresziele entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb Analyst Will Hardcastle von der Schweizer Großbank UBS. Sein Kollege Michael Huttner von der Privatbank Berenberg bescheinigte der Allianz-Aktie angesichts der neuen Finanz- und Ausschüttungsziele eine attraktive Kombination aus Gewinnwachstum und Cashflow-Rendite.

Mit Blick auf die künftige Kursentwicklung liegen die beiden Experten mit ihren Einschätzungen jedoch weit auseinander: Hardcastle sagt der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 300 Euro kaum Potenzial voraus. Huttner traut ihr hingegen einen Anstieg auf 376 Euro zu.

Unterdessen will Allianz-Chef Bäte mit der geplanten Gewinnsteigerung in nächster Zeit auch die Eigenkapitalrendite der Allianz weiter nach oben treiben. In den Jahren bis 2027 soll sie vor Sondereffekten im Schnitt mindestens 17 Prozent erreichen. Für 2024 hat Bäte etwa 16,5 Prozent im Blick.

Der Manager steht seit 2015 an der Spitze des Dax-Konzerns; seine Amtszeit endet 2028. Die Ziele sind insofern das Arbeitsprogramm für Bätes verbleibende Jahre auf dem Chefsessel der Allianz. Der größte deutsche Versicherer ist mit seinen mittlerweile 157.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in knapp 70 Ländern vertreten.

Um seine neuen Ziele zu erreichen, hat sich Bäte drei Hebel ausgesucht: Einerseits soll die Allianz neue Kundschaft gewinnen, mehr neue Verträge an Bestandskunden verkaufen und die Menschen stärker an sich binden. Andererseits will der Manager die Produktivität und Effizienz im Konzern steigern und setzt dabei auch auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Außerdem soll die Allianz wirtschaftlich noch widerstandsfähiger werden und ihr Kapitalmanagement verbessern.

In den Jahren 2025 bis 2027 will der Versicherungskonzern im Schnitt mindestens 75 Prozent des bereinigten Nettogewinns für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. So will der Konzern weiterhin 60 Prozent des bereinigten Überschusses als Dividende auszahlen. Zusätzlich will er mindestens 15 Prozent im jährlichen Schnitt etwa in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Damit das Geld dafür zusammenkommt, setzt Vorstandschef Bäte den drei Konzernsparten neue Ziele: Die Schaden- und Unfallversicherung soll ihren operativen Gewinn bis 2027 auf etwa 9,5 Milliarden Euro steigern. Gemessen an den für 2024 geplanten 7,8 Milliarden Euro entspricht dies einer jährlichen Steigerung um sieben Prozent.

Die Lebens- und Krankenversicherung soll ihr operatives Ergebnis im gleichen Zeitraum um jährlich fünf Prozent auf etwa 6 Milliarden Euro nach oben treiben. Und der Fondssparte mit den Töchtern Pimco und Allianz Global Investors (AGI) verlangt Bäte eine jährliche Steigerung von acht Prozent auf 4 Milliarden Euro ab.

In den vergangenen beiden Jahren haben Banken und Versicherungen vom Anstieg der Zinsen profitiert. Die meisten Unternehmen der Finanzbranche sind von der derzeitigen Wirtschaftskrise kaum betroffen, die viele Industrieunternehmen und andere Dienstleister erfasst hat.

Bäte und seine Vorstandskollegen gehen davon aus, in unruhigen Zeiten von dem Bedürfnis der Kundschaft nach Sicherheit profitieren zu können: "Entwicklungen wie steigende Gesundheitskosten, unzureichend geschützte Immobilien oder der zunehmende Druck auf die staatlichen Renten werden die Nachfrage nach integrierten Schutz- und Vorsorgelösungen erhöhen", hieß es in der Mitteilung./stw/cho/mne/stf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 298,4 auf Tradegate (10. Dezember 2024, 10:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %. Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 116,77 Mrd.. Allianz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 376,00EUR was eine Bandbreite von -7,53 %/+26,43 % bedeutet.