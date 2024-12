Upgrades für Deutsche Börse, Vonovia, Aroundtown – Analystenstimmen des Tages

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach finalen Geschäftsjahreszahlen von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus bei dem Gasdruckfeder-Spezialisten habe auf dem Ausblick auf das neue Geschäftjahr gelegen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser sei geprägt von hoher Unsicherheit. In seinem Kursziel berücksichtigte er den Preisdruck in der Region Asien-Pazifik.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,70 auf 4,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Umfeld stützend, Fundamentaldaten zumeist gut, Bewertungen günstig", so sieht Analyst Jonathan Kownator aktuell die europäischen Immobilienwerte. Eines seiner strukturellen Anlagethemen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar ist der knappe deutsche Wohnungsmarkt, von dem neben Vonovia auch Aroundtown und die französische Covivio profitierten.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Totalenergies





Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für den Ölsektor am Montagabend mit Blick auf die kommende Berichtssaison zum vierten Quartal an. Für 2025 rät er, auf Unternehmen zu setzen, die sich im möglicherweise maueren Umfeld mit ihrem Cashflow abheben können. Zudem sollten die Anleger auf stabile Bilanzen und attraktive Ausschüttungsrenditen achten.

JPMorgan hebt das Kursziel für Deutsche Börse an





Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 194 auf 220 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari hält in ihrem am Dienstag vorliegenden Finanzwerte-Branchenausblick Börsenbetreiber zwar generell für attraktiv. Sie setzt aber auf die Papiere der Euronext und vor allem der London Stock Exchange als Top-Favoriten.

JPMorgan erhöht das Kursziel für Vonovia

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen, während das Kursziel von 37,00 auf 37,50 Euro erhöht wurde. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Annahmen für die Kapitalkosten und das Mietwachstum von Immobilienwerten. Parallel dazu veröffentlichte er einen Ausblick auf das Jahr 2025, in dem er defensive Werte im europäischen Immobiliensektor bevorzugt - und dazu gehörten die deutschen Wohnimmobiliengrößen Vonovia und LEG. Er verwies auf die sinkende Inflation und niedrigere Zinsen in einem Umfeld schwächeren Wirtschaftswachstums sowie gehemmter Verbraucher. Zweifellos werde es nach zwei Jahren relativ starker Kursentwicklung aber schwieriger, diese fortzusetzen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

