Nachhaltigkeit 2025

LONDON, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, veröffentlichte die dritte Ausgabe der QS World University Rankings: Nachhaltigkeit, auf der sich über 1.740 Hochschulen aus 107 Standorten präsentieren.

Die University of Toronto ist weltweit die Nummer 1, gefolgt von der ETH Zürich auf dem zweiten Platz. Die Universität Lund in Schweden und die University of California, Berkeley, teilen sich den dritten Platz.

Prof. Meric Gertler, Präsident der Universität von Toronto, sagte: "Wir sind begeistert, dass unsere Universität in den QS Sustainability Rankings erneut auf Platz 1 der Weltrangliste steht, was unsere Entschlossenheit bestätigt, den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beschreiten."