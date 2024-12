OMV schließt Verkauf von 50 % der SapuraOMV an TotalEnergies ab

Wien, 10. Dezember (APA-ots) - OMV AG gab heute den Abschluss einer Transaktion mit TotalEnergies über den Verkauf ihres 50-prozentigen Anteils an der malaysischen SapuraOMV Upstream Sdn Bhd bekannt. Der Gesamtkaufpreis beträgt 957 Millionen US-Dollar. Darin enthalten sind die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Gesellschafterdarlehens von OMV an SapuraOMV in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, sowie das Nettoumlaufvermögen und andere Posten, einschließlich der Verzinsung des Kaufpreises.

Über OMV Aktiengesellschaft



Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 39 Milliarden und beschäftigte rund 20.600 diverse und talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf

