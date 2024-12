AKTIE IM FOKUS Zukaufspläne drücken Teamviewer-Aktie auf Tief seit Ende Juli Der angekündigte Zukauf des Branchenunternehmens 1E durch Teamviewer hat am Dienstag die Aktie des Softwareunternehmens schwer belastet. Teamviewer sackten am späteren Vormittag mit minus 12 Prozent auf 11,03 Euro an das Ende des MDax . Damit haben …