Ad Alliance goes Programmatic Linear TV / Implementierung des Virtual Minds Media Manager macht die lineare TV-Reichweite von RTL Deutschland programmatisch buchbar

vonHS schrieb 27.11.24, 08:09

Die Zukunft des linearen Fernsemarkts könnte sich aber durchaus als nicht so einfach darstellen.



Bei 24/7 WALLSTREET war folgendes (über den amerikanischen Markt) zu lesen:



No TV For Younger Generations



The average American 18-34 watches less than 5 hours of traditional TV (broadcast, cable, satellite) per week. If you're 65 and older that average is more than 40 hours per week.



50% of 18-24 year olds don't watch any TV, whereas that figure is just 29% for 55-64 year olds. Relatedly, Netflix stock is up 88% year-to-date.