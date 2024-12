Münchner Startup erhält 6,5 Millionen Euro vom BMBF für Forschungspartnerschaften zu KI für Kernfusionsreaktoren (FOTO)

check-out schrieb 14.11.24, 11:24

Die Aktien von Hudbay Minerals (TSX, NYSE: HBM) stiegen am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals, bei denen es vor allem um einen neuen Goldproduktionsrekord im Betrieb in Manitoba ging.



Während des dreimonatigen Zeitraums bis zum 30. September produzierten Hudbays Betriebe in Manitoba, bestehend aus der Lalor-Mine und der neu renovierten New Britannia-Mühle, 62.468 Unzen Gold.



Weltweit belief sich die gesamte Goldproduktion in diesem Quartal auf 89.073 Unzen.



„New Britannia arbeitet weiterhin weit über dem vorgesehenen und budgetierten Durchsatzniveau und die Lalor-Mine erzielt weiterhin bessere Goldgehalte als erwartet“, sagte Hudbay in einer Pressemitteilung.



Die Barkosten pro Unze in Manitoba produziertem Gold betrugen im dritten Quartal 2024 372 US-Dollar, ein Rückgang von 52 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2024.



Das Unternehmen rechnet damit, dass die Goldproduktion in Manitoba die obere Grenze der für 2024 prognostizierten Menge von 200.000 Unzen überschreiten wird.



In seinen Ergebnissen für das dritte Quartal meldete Hudbay außerdem eine konsolidierte Kupferproduktion von 31.354 Tonnen, was seinem vierteljährlichen Produktionsrhythmus entspricht und einer Steigerung von 10 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024 entspricht.



Infolgedessen hat das Unternehmen seine konsolidierte Produktionsprognose für alle Metalle für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt.



Das Bergbauunternehmen meldete außerdem einen Umsatz von 485,8 Millionen US-Dollar und einen operativen Cashflow vor Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals von 186,3 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2024.



Die an der NYSE notierten Aktien von Hudbay legten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024 bis 12:00 Uhr ET um 1,6 % zu, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 3,4 Milliarden US-Dollar stieg.

https://www.mining.com/hudbay-minerals-shares-up-on-record-production-in-manitoba/