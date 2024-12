Heraeus erwartet weiteres Rekordjahr für Gold

Heldal schrieb 07.12.24, 10:18

Was soll uns dieses halbgare Gequatsche sagen oder wollte nur jemand seinem inneren Drang nach Sendungsbewusstsein ausleben?

Jede Assetklasse hat Risiken und Alles ist in irgendeiner Form eine Spekulation, gibt es gute und schlechte Zeiten, Auf's und Ab's. So what? Was ist beim BTC nun anders?