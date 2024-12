Fachkräftemangel gefährdet Unternehmen in Deutschland (FOTO)

Alexandria, VA, München (ots) -



- In Deutschland gibt es in 62% der Organisationen Personalengpässe im Bereich

Cybersicherheit und in 90% der Cybersicherheitsteams Kompetenzlücken.

- 55% der deutschen Cybersicherheitsexperten geben an, dass ihre Organisation

durch Personalengpässe erheblichen Risiken ausgesetzt ist.

- Die Mehrheit der Befragten macht den Fachkräftemangel in Deutschland für die

Personalengpässe im Bereich Cybersicherheit verantwortlich.



Das Wachstum der globalen Belegschaft im Bereich Cybersicherheit stagniert

erstmals seit sechs Jahren bei 5,5 Millionen Erwerbstätigen (+0,1% im

Jahresvergleich), zeigt eine neue Studie von ISC2 - dem weltweit führenden

gemeinnützigen Mitgliederverband für Cybersicherheitsfachleute. Laut der ISC2

Cybersecurity Workforce Study 2024 ist fehlendes Budget hauptverantwortlich für

die wachsende globale Personallücke. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wird in

Deutschland der Fachkräftemangel als Hauptursache für Personalengpässe gesehen.





