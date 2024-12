Xiaomi: Dieser Model-Y-ähnliche SUV soll schon im Sommer kommen!

Xiaomi-Gründer Lei Jun hat in einem Post auf Weibo den YU7 vorgestellt, ein Sport Utility Vehicle, das dem Model Y von Tesla ähnelt. Das fünf Meter lange Auto ist ein rein elektrischer SUV, der mit einer Nickel-Kobalt-Mangan-Batterie ausgestattet ist, die von Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) hergestellt wird.