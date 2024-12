RBC stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit nur begrenzten Auswirkungen der US-Zollpolitik auf europäische Kapitalgüterwerte. Am stärksten gefährdet könnten SKF, Dowlais und Daimler Truck sein, während Vesuvius, RHI Magnesita und Coats zu den möglichen Nutznießern zählten. Generell bleibe der Hintergrund für den Sektor förderlich, doch empfiehlt er angesichts mittelfristig attraktiver Treiber in den Bereichen Energieeffizienz, Automatisierung oder Elektrifizierung selektiv vorzugehen - unter anderem Siemens-Aktien oder Daimler Truck böten hier Chancen./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 20:58 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 193EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



