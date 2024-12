Otto Spitzenreiter, H&M überholt Zalando

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Otto-Gruppe bleibt die Nummer eins im deutschen Modehandel. Das Unternehmen erzielte 2023 mit dem Verkauf von Bekleidung, Schuhen und Accessoires hierzulande einen geschätzten Umsatz von 4,5 Milliarden Euro und damit so viel wie kein anderer Händler. Das berichtet die Zeitschrift "Textilwirtschaft". Otto verzeichnete demnach im Vergleich mit dem Vorjahr ein Minus von gut 2 Prozent, führt das Ranking jedoch weiterhin mit großem Abstand an.

Bewegung gab es auch dahinter. Der Schuhhändler Deichmann, der ein Plus von 9,5 Prozent verzeichnete, hat sich am Modeunternehmen C&A vorbei auf den vierten Platz geschoben. Am stärksten zugelegt in der Spitzengruppe hat das Shoppingportal Shein. Das asiatische Unternehmen steigerte seine Erlöse in Deutschland um 49 Prozent auf rund 2 Milliarden Euro und kletterte vom 11. auf den 7. Rang./cr/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 14,35 auf Tradegate (10. Dezember 2024, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +14,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,32 %. Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 9,00 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -17,77 %/+46,84 % bedeutet.