Gründungspartner GALERIA kehrt zu PAYBACK zurück

Essen, München (ots) - Ab Ende 2025 werden Kundinnen und Kunden in allen GALERIA

Warenhäusern sowie online auf GALERIA.de wieder PAYBACK Punkte sammeln können.

GALERIA war bereits im Jahr 2000 eines der Gründungsmitglieder des größten und

beliebtesten deutschen Bonusprogramms.



"Wir setzen in unserer Strategie auf starke Partnerschaften. Das führen wir

jetzt konsequent mit PAYBACK fort und denken vor allem im Sinne unseres Kunden.

Das Shoppingerlebnis wird noch angenehmer und bereichert durch die Angebote, die

sich durch die Kooperation bieten. In Ergänzung zu PAYBACK arbeiten wir auch mit

unseren eigenen Daten, so können wir unser Angebot noch besser auf jeden

einzelnen Kunden zuschneiden", so Alexa Deters, Chief Commercial Officer bei

GALERIA.





