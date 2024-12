Vor den GameStop-Zahlen: Diese Meme-Aktien stehen jetzt im Fokus!

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Am Dienstagabend nach Börsenschluss wird der unter Meme-Tradern beliebte Videospieleinzelhändler GameStop seine Quartalszahlen vorstellen. Schon zuvor machte in der vergangenen Woche einmal mehr Keith Gill, König der Meme-Anleger, mit einem kryptischen Post beim Kurznachrichtendienst X von sich reden – das führte umgehend zu Spekulationen, er könnte sich erneut bei GameStop oder einem anderen Unternehmen engagiert haben.

Das wiederaufflammende Interesse an Meme-Aktien kam an den zurückliegenden Handelstagen aber weniger GameStop als vielmehr anderen Werten zugute. Während die Aktie zum Wochenauftakt fast vier Prozent an Wert verlor, sorgten eher kleinere Titel mit zum Teil zweistelligen Kursgewinnen für Aufsehen – mit dabei ein schon aus dem Meme-Hype von 2021 bekanntes Unternehmen.

Angeführt hat die Meme-Kurstafel mit einem Plus von 14,8 Prozent PetMed Express. Dahinter versteckt sich eine Online-Tierapotheke aus den USA, die sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Tiermedizinprodukte verkauft.

Das Unternehmen hat schon seit einigen Jahren mit rückläufigen Umsätzen und Erträgen zu kämpfen, was der mehrjährige Abwärtstrend der Aktie reflektiert. Seit August befindet sich PetMet Express jedoch in einem dynamischen Erholungstrend, da Anleger ihre Wetten auf einen operativen Turnaround erhöhen. Die Aktie war zuletzt mit einem Anteil von rund 7 Prozent leerverkauft.

Auf Platz 2 lag am Montag mit einem Kursanstieg von 13,5 Prozent BlackBerry, das gemeinsam mit GameStop und AMC Entertainment im Mittelpunkt des ersten Hypes um Meme-Aktien stand. Ähnlich wie bei PetMed Express gab es hier keine unternehmensspezifischen Neuigkeiten, dafür aber eine Leerverkaufsquote von rund 4 Prozent.

Auch die Bilanz dieser Aktie ist in den vergangenen Jahren katastrophal gewesen, seit Juli ist jedoch das Bemühen um eine Bodenbildung zu erkennen – in der technischen Indikation sind bullishe Divergenzen aufgetreten, die mittelfristig zu einer Trendwende führen könnten –, die zuletzt mit ersten Kursgewinnen Früchte zu tragen begann.

Wenn es um überdurchschnittlich hohe Kursschwankungen geht, ist angesichts einer Short-Quote von knapp 24 Prozent auch die Aktie von US-Wasserstoffwert Plug Power nicht weit.

Die Anteile verteuerten sich am Montag um 12,2 Prozent und erzielten damit den höchsten Stand seit Mitte Juli. Nichtsdestotrotz steht gegenüber dem Jahreswechsel aufgrund der noch immer unbefriedigenden Geschäfts- und Ertragslage ein Minus von rund 41 Prozent zu Buche.

Meme-Tradern der ersten Stunde dürfte auch Corsair Gaming noch ein Begriff sein. Das Unternehmen stellt Zubehör, Peripherie-Geräte und Möbel für überdurchschnittlich anspruchsvolle Zocker her und war 2021 zeitweise ebenfalls eine stark nachgefragte Aktie.

Auch hier ist die Kursentwicklung trotz eines Plus von 7,6 Prozent zum Wochenauftakt seither aber unbefriedigend gewesen, da das Unternehmen aufgrund der günstiger produzierenden Konkurrenz aus Fernost anhaltende Profitabilitätsprobleme hat – der letzte Nettogewinn gelang im Geschäftsjahr 2021. Hier lag die Leerverkaufsquote zuletzt bei 7,7 Prozent.

Umschichtung statt breiten Angriffes auf Leerverkäufer

Weitere gefragte Nebenwerte mit eher zweifelhaften Fundamentaldaten waren am Montag das israelisch Tech-Startup MySize mit einem Kursanstieg von 13,3 Prozent (Leerverkaufsquote: 4,2 Prozent), das KI-Unternehmen BigBear.ai (Leeverkaufsquote: 15,3), zudem es in den vergangenen Tagen wiederholt Foreneinträge im berüchtigten Subreddit r/wallstreetbets gab, mit Zugewinnen von 8,3 Prozent sowie Reddit selbst, das sich zeitweise auf über 180 US-Dollar verteuerte und damit ein weiteres Allzeithoch markierte.

Interessant zu beobachten: Die Kursentwicklung innerhalb der Meme-Aktien-Nische war zum Wochenauftakt sehr heterogen. Am Ende des Spektrums lagen mit hohen Verlusten beispielsweise Canoo (-21,7 Prozent), Wasserstoff-Wert Nikola (-6,2) Prozent, aber auch Robinhood sowie Online-Apotheke Hims & Hers mit Verlusten von etwa 5 Prozent. Das spricht eher für Umschichtungen spekulativer Anleger als einen konzertierten Angriff auf alle Werte mit hohem Leerverkaufsinteresse.

Fazit: Jetzt liegt der Ball bei GameStop und Roaring Kitty

Nach einem kryptischen Post von Keith Gill, besser bekannt als Roaring Kitty, beim Kurznachrichtendienst X sind Meme-Aktien einmal mehr stark in Bewegung. Das kam zum Wochenauftakt allerdings nicht den bestens bekannten, reichweitenstarken Meme-Werten, sondern vor allem deutlich kleineren Titeln zugute.

Sollte GameStop am Dienstagabend überraschend gute Zahlen präsentieren, dürfte sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen vor allem wieder hierauf fokussieren, bei schwachen Zahlen hält entweder die Umschichtung an oder Leerverkäufer wittern ihre Chance wieder in allen, fundamental schwach aufgestellten Unternehmen und sorgen so bei sämtlichen Meme-Aktien und Titeln mit hoher Leerverkaufsquote für fallende Kurse.

So oder so: Seriöse Investments sind die oben genannten Unternehmen nicht – zumindest so lange nicht, bis die Ertragslage positiv und damit auch eine sinnvolle Bewertung der Anteile möglich ist. Wer hier mitzocken möchte, sollte das nur mit kleinem Geld und einem knallharten Risikomanagement tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion