Niklas Süle fällt mehrere Monate aus

katjuscha-research schrieb 05.12.24, 16:43

Was hast du eigentlich für ernste Probleme?



Ich hab sehr wohl bezüglich Leipzig und Frankfurt differenziert. Du liest halt immer nur was du lesen willst. Ich hatte geschrieben dass Leipzig nicht so schlecht ist wie sie nach der Niederlagenserie geredet wurden und das Frankfurt nicht so gut ist wie nach der Siegesserie gemacht wurden.

Genauso wie ich immer wieder schreibe dass der BVB nicht so schlecht ist wie ihn die Dummbasher ständig geredet haben, und das das UN natürlich fundamental unterbewertet ist. Also was willst du eigentlich von mir?

Im Gegensatz zu Dir differenziere ich bei all meinen Depotwerten. Du siehst hingegen alles zu 100% positiv wenn investiert und 100% negativ wenn nicht investiert. Eh völlig krank was du in den 11-12 Threads meiner Depotwerte abziehst. Stell dir mal vor, ich würde das hier ansatzweise genauso machen! Dann würdest du ausrasten und deine Postingfrequenz verdoppeln, wenn das überhaupt geht.