Mehr als Nvidias Cashreserven MicroStrategy pumpt mehr Milliarden in Bitcoin & hält jetzt 2 % der Gesamtmenge! MicroStrategy hat den fünften Monat in Folge Milliarden an US-Dollar für weitere Bitcoin ausgegeben. Der Gesamtbestand des Unternehmens ist nun mehr wert als Nvidias Cashreserven.