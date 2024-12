So klappt der Umstieg von alten Methoden auf neue Wege (FOTO)

Hannover (ots) - Vertrieb bleibt oft auf der Strecke, wenn Unternehmen ihre

Abteilungen modernisieren. Produktionsprozesse werden automatisiert, die IT wird

aufgerüstet - doch im Vertrieb dominiert häufig noch das "Weiter so". Ein

Fehler, der schnell teuer werden kann.



Im Vertrieb zählen Innovation und Agilität. Das gehört in anderen Ländern längst

zum Standard, während viele deutsche Unternehmen weiterhin auf verstaubte

Vertriebstechniken setzen. In diesem Beitrag erfahren Sie die Stellschrauben, an

denen Unternehmen drehen müssen, um im modernen Vertrieb erfolgreich zu bleiben.





Das richtige Mindset macht den UnterschiedWenn es um die Frage geht, wie Unternehmen im modernen Vertrieb erfolgreichbleiben, darf ein entscheidender Punkt auf keinen Fall vernachlässigt werden:das richtige Mindset. Fälschlicherweise denken viele Unternehmen, dass ihr Werterst durch die Produktion oder die Dienstleistungserbringung geschaffen würde -dabei wird die Grundlage in Wahrheit bereits im Vertrieb gelegt. Schon kleineFehler, so zum Beispiel eine um wenige Prozentpunkte zu niedrigePreisgestaltung, können finanzielle Einbußen zur Folge haben.So kann bereits ein Nachlass von nur fünf Prozent die Gewinnmarge halbieren underhebliche Verluste verursachen, die selbst mit der besten Produktionsleistungnicht wieder ausgeglichen werden können. Entsprechend wichtig ist es, sichklarzumachen, dass der Vertrieb eine genauso entscheidende Abteilung für denErfolg eines Unternehmens ist wie andere Bereiche. Dennoch wird der Vertrieb invielen Unternehmen geradezu stiefmütterlich behandelt, weil sich vieleMitarbeiter lieber mit der eigenen Expertise auseinandersetzen, als sichintensiv mit dem Vertrieb zu befassen.Dabei bietet gerade der Vertrieb enorme Potenziale. Denn während dieEffizienzunterschiede in Produktion oder Fulfillment oft bei maximal 60 Prozentliegen, können sie im Vertrieb ein Vielfaches betragen - ganze 300, 400 odersogar 1.000 Prozent. Diese Differenzen eröffnen Unternehmen, die Zeit undEnergie in ihren Vertrieb investieren, massive Wettbewerbsvorteile. SelbstUnternehmen mit begrenztem Budget können durch gezielte Maßnahmen im Vertrieberheblich mehr Umsatz generieren. Entsprechend wichtig ist es, dass Unternehmendem Vertrieb endlich die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die er tatsächlichverdient hat.Mit klar definierten Standards zum WettbewerbsvorteilNeben dem richtigen Mindset sind auch klare Standards im Vertrieb ein wichtigerBaustein. Konkret gesagt: Genau wie in der Produktion müssen auch im VertriebKennzahlen definiert werden, die den Erfolg messbar machen. Mit ihrer Hilfekönnen Unternehmen ihre Erfolge kontrollieren, systematisch Schwachstellenidentifizieren und ihre Prozesse optimieren, um sicherzustellen, dass derVertrieb konstant auf Kurs bleibt. Unternehmen, die dazu bereit sind, ihreVertriebsprozesse konsequent zu analysieren, zu hinterfragen und zu optimieren,sind langfristig erfolgreicher.Insgesamt zeigt sich, dass gerade in Bereichen, die Unternehmen oft nur ungernangehen, die größten Potenziale liegen. Das gilt auch für den Vertrieb, derleider noch immer mit Vorbehalten behaftet ist. Das sollten Unternehmen jedochals Chance begreifen. Ein starker Vertrieb, der durch kluge Strategien undoptimierte Prozesse zehn bis 20 Prozent mehr Umsatz generiert, kann selbstDefizite in anderen Bereichen, so zum Beispiel in der Produktion, ausgleichen.Genau darin liegt einer der wesentlichen Vorteile eines modernen Vertriebs.FazitEin moderner Vertrieb ist weit mehr als nur ein Mittel zur schnellenUmsatzsteigerung - er bildet das Fundament für nachhaltigen Unternehmenserfolg.Mit dem richtigen Mindset und klar definierten Standards können Unternehmen ihreProzesse langfristig optimieren und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Wer denVertrieb strategisch in den Mittelpunkt stellt, sichert sich erheblicheWettbewerbsvorteile: Indem Unternehmen es bereits an der Front schaffen, höherePreise durchzusetzen, fällt es ihnen im Nachhinein deutlich leichter,wirtschaftlich erfolgreich zu sein.Über Marvin Flenche und umsatz.io:Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung,einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH,die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietetein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das dieVertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht.Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/ .Pressekontakt:A&M Sales Solutions GmbHMarvin Flenchehttps://www.umsatz.io/E-Mail: mailto:kontakt@umsatz.ioPressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168933/5927437OTS: A&M Sales Solutions GmbH