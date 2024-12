Vom Hamburger Startup zur globalen Marktforschungsplattform mit über 3.000 Kunden weltweit (FOTO)

Hamburg (ots) - Die globale Marktforschungsplattform Appinio feiert sein

zehnjähriges Jubiläum. 2014 wurde Appino in Hamburg mit der Mission gegründet,

qualitativ hochwertige Marktforschung schneller und zugänglicher zu machen, um

Unternehmen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Heute ist das

Unternehmen das schnellstwachsende Marktforschungsunternehmen Europas, erhebt

täglich Millionen Meinungen und ist in über 190 Märkten aktiv. Appinio ist seit

fünf Jahren profitabel und seit 2023 B-Corp zertifiziert. Diese Reise hat das

Tech-Unternehmen außerdem ohne jegliches Venture Capital geschafft.



- Ohne Venture Capital zum schnellst wachsenden Marktforschungsunternehmen

Europas

- 3.000 Kunden weltweit

- 2025: Weiterer Ausbau mit KI geplant





Seite 2 ► Seite 1 von 2

" Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, wie entscheidend eine klare Vision fürdie Entwicklung eines innovativen Produkts ist. Unser Ziel war es,Marktforschung zugänglicher zu gestalten - automatisierter, qualitativhochwertiger und praxisnäher. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Heute helfen wirweltweit über 3.000 Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, und habenuns als verlässlicher Marktforschungspartner bewiesen ", sagt Max Honig, CEO vonAppinio.Zehn Jahre, zahlreiche Meilensteine: 2.900 % Umsatzwachstum in fünf Jahren2014 gegründet, konnte Appinio bereits 2015 seinen ersten namenhaften Kundengewinnen: Jägermeister. 2019 erreichte das Unternehmen die 1-Million-Marke undwurde profitabel. Ab 2020 begann die internationale Expansion mitMarkteintritten in Spanien und Frankreich, gefolgt von den USA und England imJahr 2021. Heute beschäftigt das Unternehmen über 260 Mitarbeiter aus 35Nationen und erzielt einen Jahresumsatz von 30 Millionen US-Dollar (ca. 28,2Millionen Euro) - was einer Umsatzsteigerung von 2.900 % in nur fünf Jahrenentspricht.Vom Startup zum globalen Tech-Unternehmen - mit Künstlicher Intelligenz (KI)In nur zehn Jahren hat sich Appinio, trotz Selbstfinanzierung, von einem Startupzu einem globalen und profitablen Tech-Unternehmen entwickelt. Durch einschlankes und anpassungsfähiges Geschäftsmodell konnte Appinio effizientskalieren, ohne Ressourcen zu verschwenden, und dabei stets die Bedürfnisse derKunden in den Mittelpunkt stellen. Ein entscheidender Wachstumsfaktor war derkontinuierliche Einsatz innovativer Forschungsmethoden und der Aufbau einerKI-gestützten Technologieplattform, die es ermöglicht, schnell und präziseMarktforschungsergebnisse zu liefern.Appinio setzt Künstliche Intelligenz ein, um den Forschungsprozess einfacher undeffizienter zu gestalten: Sie unterstützt bei der effektiven Erstellung von